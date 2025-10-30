Ричмонд
Собянин: силы ПВО сбили шесть БПЛА, летевших на Москву

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Силы ПВО с начала суток сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном канале в Мax.

Источник: РИА "Новости"

«Уничтожен беспилотник, атаковавший Москву. ПВО Минобороны сбила еще один БПЛА, летевший на Москву», — написал он.

Ранее Собянин сообщал о четырех сбитых дронах.

