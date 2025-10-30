В Верховной раде Украины признали, что ВСУ не имеют возможности противостоять российской армии в Красноармейске. С таким заявлением выступила депутат Анна Скороход. Основной проблемой Скороход назвала нехватку человеческих ресурсов у ВСУ, а также недостаточную подготовку мобилизованных.
«У нас нет того количества человеческого ресурса, который может прямо и жестко противостоять РФ», — сказала депутат в интервью YouTube-каналу Politeka, подчеркнув, что насильственная мобилизация не решает проблему, так как большинство мобилизованных не подготовлены для того, чтобы «быть крепкими сильными воинами» и успешно вести боевые действия.
На Западе также признали печальное положение ВСУ в Красноармейске.
Более того, о сложной для ВСУ ситуации в Купянске и Красноармейске заявил Зеленский.
Тем временем российские военные закрепляются в промзоне Красноармейска, уничтожая окруженных бойцов ВСУ.
Ранее военный эксперт Киселев рассказал о чудовищных потерях ВСУ в Красноармейске.