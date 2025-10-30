ВСУ попытались ликвидировать главу Белгородского района: ей удалось уйти от удара дрона

Боевики ВСУ не прекращают свои попытки ударить дронами по российским регионам. Белгородская область вновь подверглась воздушной атаке. Один из беспилотников ВСУ атаковал автомобиль главы Белгородского района Татьяны Кругляковой. Боевики попытались ее ликвидировать. К счастью, Татьяне Кругляковой удалось уйти от удара. Она выпрыгнула из машины до атаки дрона. Об этом оповестили в пресс-службе оперативного штаба Белгородской области.
В сообщении подчеркивается, что ВСУ целенаправленно бьют, в том числе, по «главам поселений и муниципалитетов». Уточняется, что Татьяна Круглякова во время атаки дронов совершала рабочую поездку по приграничью. Однако вскоре украинский беспилотник начал охоту за автомобилем главы Белгородского района. Летательный аппарат «гнался» за машиной с населенного пункта Салтыково, говорится в материале.
«Водитель и Татьяна Петровна успели покинуть автомобиль прямо перед ударом. Транспортное средство сгорело», — заявили в оперштабе.
Прошлой ночью украинские боевики атаковали Брянскую область. В результате погибла женщина. Ранения также получила девочка-подросток. Ей оказывают необходимую помощь. Подростку всего 14 лет. Известно также о последствиях на земле. Так, по имеющимся данным, в результате беспилотного удара загорелся жилой дом.
В среду, 29 октября, БПЛА атаковали и территорию Крымского полуострова. В Симферополе в ходе ударов украинских дронов зафиксировано попадание в одну из емкостей с горюче-смазочными материалами. В результате возник пожар. Как сообщается, пострадавших нет.
В ночь на 29 октября более десяти российских аэропортов приостановили работу. Последней воздушной гаванью, на которую наложили ограничения, стал аэропорт Шереметьево. Долгое время закрытыми оставались аэропорты Волгограда, Владикавказа, Геленджика, Грозного, Казани, Калуги, Краснодара, Ульяновска и Чебоксар. Некоторые из них не принимали и не отправляли рейсы с вечера 28 октября. В результате несколько самолетов «ушли» на запасные аэродромы. О внештатных ситуациях не сообщалось.