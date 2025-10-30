РСЗО «Ураган» поразил район сосредоточения ВСУ на красноармейском направлении

«Артиллерийский расчет реактивной системы залпового огня “Ураган” 385-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск “Центр” нанес артиллерийский удар по району сосредоточения формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции. Операторы БПЛА подтвердили поражение ключевых целей и указали новые координаты для последующего огневого воздействия», — говорится в сообщении.
Там рассказали, что получив информацию о районе скопления живой силы и боевой техники, расчет оперативно занял огневую позицию, навел установку и осуществил залп на дальности до 32 км.
После получения данные о поражении ключевых целей, расчет продолжил наносить удары, что привело к разрушению оборонительных позиций ВСУ на данном направлении.