Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РСЗО «Ураган» поразил район сосредоточения ВСУ на красноармейском направлении

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» поразил район скопления живой силы и техники ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Артиллерийский расчет реактивной системы залпового огня “Ураган” 385-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск “Центр” нанес артиллерийский удар по району сосредоточения формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции. Операторы БПЛА подтвердили поражение ключевых целей и указали новые координаты для последующего огневого воздействия», — говорится в сообщении.

Там рассказали, что получив информацию о районе скопления живой силы и боевой техники, расчет оперативно занял огневую позицию, навел установку и осуществил залп на дальности до 32 км.

После получения данные о поражении ключевых целей, расчет продолжил наносить удары, что привело к разрушению оборонительных позиций ВСУ на данном направлении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше