САУ «Пион» уничтожил огневые позиции ВСУ

«Артиллерийский расчет самоходной артиллерийской установки 2С7 “Пион” 45-й артиллерийской Свирской ордена Богдана Хмельницкого бригады большой мощности группировки войск “Запад” уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. В результате огня САУ “Пион” был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ, оборудованные огневые позиции и наблюдательные пункты, закрепившиеся в гражданских складских помещениях и лесном массиве», — информировали в ведомстве.