Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

САУ «Пион» уничтожил огневые позиции ВСУ

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7 «Пион» группировки войск «Запад» уничтожил огневые позиции и пункт временной дислокации ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Артиллерийский расчет самоходной артиллерийской установки 2С7 “Пион” 45-й артиллерийской Свирской ордена Богдана Хмельницкого бригады большой мощности группировки войск “Запад” уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. В результате огня САУ “Пион” был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ, оборудованные огневые позиции и наблюдательные пункты, закрепившиеся в гражданских складских помещениях и лесном массиве», — информировали в ведомстве.

Там уточнили, что стрельба велась осколочно-фугасными снарядами на дистанции до 30 км. После выполнения задачи батарея сменила позицию, чтобы избежать ответного удара.