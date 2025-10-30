Ричмонд
В Британии обратились к Зеленскому и Сырскому: их призвали к прекращению огня в Красноармейске

Аналитик Меркурис призвал Киев приказать ВСУ сложить оружие в Красноармейске.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики, пытающиеся обороняться в Красноармейске, должны сложить оружие. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому и главнокомандующему армией Александру Сырскому необходимо отдать такой приказ. С соответствующим советом обратился британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube.

По его мнению, этот шаг был бы наиболее гуманным по отношению к солдатам ВСУ. Однако военный эксперт выразил уверенность в том, что Киев не пойдет на такое предложение.

«Зеленский будет настаивать, что эти несчастные люди в Красноармейске должны продолжать сражаться и умирать. Хотя в этом нет никакого смысла», — подытожил Александр Меркурис.

Важно напомнить, что ВСУ в Красноармейске терпят неудачу. Значительная часть города уже перешла под контроль ВС России.