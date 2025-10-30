Ричмонд
В трех районах Ростовской области уничтожили БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 октября. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили беспилотники в Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. В Чертковском районе выбиты окна в двух частных домах, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: РИА "Новости"

«Ночью силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА по северу Ростовской области — в Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах. В хуторе Касьяновка Чертковского района выбиты окна в двух частных домах. Люди, к счастью, не пострадали. Информация о последствиях уточняется», — написал он в Telegram-канале.

