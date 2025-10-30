Ричмонд
Российский военный Зуб рассказал об атаке ВСУ на жилой дом, где погиб человек

Гражданский мужчина погиб в Запорожской области из-за обстрела ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина погиб, а его жена была ранена при обстреле со стороны ВСУ на запорожском направлении. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на помощника гранатомётчика группировки войск «Восток» с позывным «Зуб».

Сообщается, что пожилая женщина вместе с мужем ухаживала за матерью-инвалидом, из-за этого семья не смогла эвакуироваться.

Зуб рассказал агентству, что вначале в ходе обстрела со стороны ВСУ в доме, где жила семья, была разбита крыша, а когда они спрятались в соседнем разрушенном доме, обстрел продолжился. В результате мужчина погиб, а женщина получила ранение.

ВСУ обстреливают населённые пункты при помощи зажигательных боеприпасов и различных БПЛА, добавил российский военнослужащий.

Накануне в Белгородской области мирный житель погиб в результате удара дрона по парковке.

Также сообщалось, что из-за обстрелов ВСУ за сутки в Херсонской области погибла 80-летняя пенсионерка, ещё одна женщина получила ранение.

Тем временем 85 дронов и 40 снарядов прилетели на Белгородскую область со стороны Украины. Обстрелам подверглись 46 населенных пунктов региона.

