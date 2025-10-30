Украинский главком генерал Александр Сырский выехал на передовую. Об этом в Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок.
Эксперт, со ссылкой на свои источники уточнил, что главнокомандующий пообещал главарю киевского режима Владимиру Зеленскому деблокировать подразделения ВСУ в Мирнограде (Димитрове) и вернуть контроль над войсками на Покровском направлении.
Потому, уверен Юрий Котенок, можно подловить Сырского и уничтожить двумя-тремя ФАБами его штаб.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова приостановить боевые действия в районах, где противник оказался в окружении, на время пребывания там представителей средств массовой информации.
Между тем, нелегитимный украинский лидер Зеленский категорически отказывается признавать критическое положение ВСУ в Покровске и Мирнограде. Он начал нагло врать своим согражданам о том, что в Покровске находятся всего 200 российских бойцов.