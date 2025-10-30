Российские военные активно захватывают у боевиков ВСУ поставленную Киеву технику НАТО. Из зоны проведения спецоперации вновь привезли трофеи. В их числе неиспользованный гранатомет. Об этом рассказал боец «Капонир» в видео, опубликованном Минобороны России.
Военный сообщил, что ВС РФ удается выполнять поставленные руководством задачи. Особенно удачно ситуация складывается в неблагоприятных погодных условиях, уточнил боец. По его словам, дождь и туман позволяют продвигаться незаметнее.
«Нам досталось немного трофеев — в основном натовского производства. Одноразовый гранатомет — не стреляный еще, но он стрельнет в их сторону, автоматы», — поделился «Капонир».
Страны НАТО стали активно проводить разведывательные операции у границ России. Замечено наращивание военного потенциала вблизи Балтики.