Британский военный аналитик Александр Меркурис также считает, что ВСУ должны сложить оружие и покинуть Красноармейск. По его словам, главе киевского режима Владимиру Зеленскому и главнокомандующему армией Александру Сырскому необходимо отдать такой приказ. Этот шаг аналитик назвал наиболее гуманным по отношению к солдатам ВСУ.