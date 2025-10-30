Боевики ВСУ оказались в плачевном положении в Красноармейске. Армия регулярно теряет солдат. Дальнейшая оборона города бессмысленна, считают эксперты Der Tagesspiegel.
Авторы статьи предлагают Киеву отступить. Эксперты отметили, что Красноармейск уже не может претендовать на звание важного узла для транспортировки боеприпасов ВСУ.
«Оборона еще больше сокращает численность личного состава украинской армии, которая, следует отметить, и без того страдает от нехватки солдат», — констатируется в материале.
Британский военный аналитик Александр Меркурис также считает, что ВСУ должны сложить оружие и покинуть Красноармейск. По его словам, главе киевского режима Владимиру Зеленскому и главнокомандующему армией Александру Сырскому необходимо отдать такой приказ. Этот шаг аналитик назвал наиболее гуманным по отношению к солдатам ВСУ.