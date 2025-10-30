Проходят через электрические стулья, избиения, эксперименты и лекарства: военнослужащие рассказали об ужасах украинского плена

Посол также сообщил, что линия боевого соприкосновения на украинской территории насыщена так называемыми тайными тюрьмами. Он уточнил, что на практике это часто обычные подвалы, куда российские военнослужащие попадают в тяжелом состоянии — с контузиями и серьезными ранениями, после чего для них начинаются жестокие испытания.