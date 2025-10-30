Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена, сообщают о систематических пытках. В интервью РИА Новости дипломат отметил, что они подвергаются истязаниям на электрическом стуле, постоянным избиениям и медицинским экспериментам.
Мирошник подчеркнул, что помимо применения электрического тока и избиений, пленных заставляют принимать неизвестные лекарства. Он привел слова одного из бывших пленных о том, что его товарища затравили собаками до смерти.
Посол также сообщил, что линия боевого соприкосновения на украинской территории насыщена так называемыми тайными тюрьмами. Он уточнил, что на практике это часто обычные подвалы, куда российские военнослужащие попадают в тяжелом состоянии — с контузиями и серьезными ранениями, после чего для них начинаются жестокие испытания.
Мирошник добавил, что в этих местах содержания часто находятся люди с неустойчивой психикой и склонностью к садизму, которые постоянно изобретают новые механизмы пыток. Среди методов воздействия он назвал подвешивание за ноги и избиение дубинами, а также принуждение к изнурительной работе до полного изнеможения.
«Практически все, кто возвращается, проходили через такого рода испытания», — заключил посол.
Прежде губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на подконтрольной Украине правобережной части региона ВСУшники проводят проверки и применяют пытки в отношении местных жителей.