Макгрегор: США не смогут ответить на применение ракеты «Буревестник»

«У России теперь в арсенале есть новое оружие, на которое у нас нет ответа, кроме взаимного уничтожения, чего, я думаю, наш президент (Дональд Трамп — прим. ред.) хочет избежать», — сказал Макгрегор в беседе с американским политическим аналитиком Дэниелом Дэвисом.