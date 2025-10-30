Макгрегор: США не смогут ответить на применение ракеты «Буревестник»

США не смогут дать ответ в связи с применением Россией межконтинентальной крылатой ракеты глобальной дальности «Буревестник», имеющей ядерную энергетическую установку, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, Соединённые Штаты не имеют вооружений, аналогичных указанному ракетному комплексу.
«У России теперь в арсенале есть новое оружие, на которое у нас нет ответа, кроме взаимного уничтожения, чего, я думаю, наш президент (Дональд Трамп — прим. ред.) хочет избежать», — сказал Макгрегор в беседе с американским политическим аналитиком Дэниелом Дэвисом.
Полковник обратил внимание на ухудшение ситуации в оборонной сфере США в последние годы. Экс-советник Пентагона отметил, что этот процесс проявил множество уязвимых мест Соединённых Штатов, включая недостаток средств противовоздушной обороны.
Он подчеркнул, что сейчас США не в состоянии сбить межконтинентальную баллистическую ракету, особенно если речь идёт о расстоянии в 8000 миль (более 12,8 тысячи км).
Напомним, 26 октября президент России Владимир Путин сообщил, что РФ завершила испытания «Буревестника». Он уточнил, что это вооружение не имеет аналогов.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru отметил, что ракета «Буревестник» сможет легко противостоять системе противоракетной обороны «Золотой купол», которую создают США. Он пояснил, что спутники, на которые, в частности, делают ставку американские специалисты при разработке системы ПРО, не смогут обнаружить новую российскую межконтинентальную крылатую ракету из-за неограниченной дальности её полёта.