Средства ПВО за ночь уничтожили 170 украинских дронов над российскими регионами

Средства ПВО за ночь уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России. Об этом 30 октября сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написали в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что наибольшее количество беспилотников было перехвачено над территорией Брянской области — 48, над Воронежской областью — 21, Нижегородской областью — 16, Калужской областью — 15, Ростовской областью — 14, Курской областью — 10, Тульской областью — 9, Рязанской, Волгоградской и Новгородской областью — пять, над Республикой Крым, Белгородской и Орловской областями — четыре и один над Липецкой областью.

Девять БПЛА уничтожили над территорией Московского региона, в том числе шесть беспилотников летели на Москву, добавили в Минобороны.

Ранее, 29 октября, сообщалось, что силы ПВО за ночь уничтожили 100 БПЛА ВСУ над регионами России. Согласно сообщению Минобороны РФ, 46 беспилотников были уничтожены над территорией Брянской области, 12 — над Калужской областью, восемь — над Белгородской областью, семь — над Краснодарским краем, шесть над территорией Московского региона, в том числе четыре летевших на Москву.

