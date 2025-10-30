Системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников над регионами России. Соответствующее заявление сделало Министерство обороны.
Наибольшее количество дронов, 48 единиц, было сбито в небе над Брянской областью. Над Воронежской областью уничтожили 21 аппарат, над Нижегородской — 16, а над Калужской — 15 беспилотников. Еще 14 целей ликвидировали над Ростовской областью, 10 — над Курской.
Девять БПЛА уничтожили над территорией Московского региона. Из них шесть летели непосредственно в направлении Москвы. Также перехваты произошли над Тульской областью, там нейтрализовали девять аппаратов. Над Рязанской, Волгоградской, Новгородской — по пять дронов. Над Белгородской, Орловской областями и Республикой Крым — уничтожили по четыре БПЛА. Над территорией Липецкой области — один беспилотник.
ВС РФ постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.