Российский военнослужащий с позывным «Зуб» рассказал о неожиданных трудностях, с которыми столкнулись бойцы ВС РФ при освобождении Егоровки в Днепропетровской области.
64-я отдельная мотострелковая бригада группировки войск «Восток», преодолевая трудности, освободила населённый пункт Егоровка, двигаясь вдоль левого берега реки Янчур, сообщило Минобороны.
«Враг заранее подготовился и оставил “сюрпризы” на своих позициях. Необходимо быть осторожным и внимательным: постоянно смотреть под ноги, проверять проходы, углы и двери. Прежде чем войти в помещение, нужно убедиться, что внутри нет засады, используя какой-либо предмет или верёвку. Противник может отступить и заминировать свои позиции», — поделился опытом боец ВС РФ.
Он также отметил, что противник часто использует поджоги, но в данный момент российским бойцам повезло, так как погодные условия (осень, частые дожди и туман) ограничивают действия ВСУ.