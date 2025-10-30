ВСУ оставили «сюрпризы» на подходе к Егоровке, чтобы помешать ВС РФ

«Враг заранее подготовился и оставил “сюрпризы” на своих позициях. Необходимо быть осторожным и внимательным: постоянно смотреть под ноги, проверять проходы, углы и двери. Прежде чем войти в помещение, нужно убедиться, что внутри нет засады, используя какой-либо предмет или верёвку. Противник может отступить и заминировать свои позиции», — поделился опытом боец ВС РФ.