В зоне СВО погиб уроженец Иркутской области

Михаил Михайлов из села Тугутуй погиб 29 декабря 2024 года во время боев в Донецкой области. После учебы в сельскохозяйственной академии он работал агрономом, затем в суде и администрации поселка Усть-Ордынский, позже переехал в Иркутск. Об этом сообщает мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев в своих социальных сетях.
«Отличался он спокойным ровным характером, всегда был отзывчивым, добрым, трудолюбивым человеком. Очень был привязан к родителям. В доме было много книг, периодических печатных журналов, все родные отмечали его любовь к чтению», — сказал мэр района.
В ноябре 2022 года его призвали в армию. Он воевал под Бахмутом, был тяжело ранен и долго восстанавливался. После выздоровления снова подписал контракт и вернулся на фронт, где служил стрелком в мотострелковом подразделении.
Михаил Михайлов был награжден медалями «За отвагу» и «За взятие Бахмута». О его гибели сообщили официальные источники.