В зоне СВО погиб уроженец Иркутской области

Михаил Михайлов из села Тугутуй погиб 29 декабря 2024 года во время боев в Донецкой области. После учебы в сельскохозяйственной академии он работал агрономом, затем в суде и администрации поселка Усть-Ордынский, позже переехал в Иркутск. Об этом сообщает мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев в своих социальных сетях.