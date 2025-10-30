Ричмонд
Над Крымом ПВО отразила атаку четырех БПЛА 30 октября: что известно

Всего над регионами РФ в ночь на 30 октября перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ночью 30 октября над Республикой Крым ПВО отразила атаку четырех БПЛА, сообщили в Telegram-канале Министерства обороны России.

Всего над регионами РФ перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 48 — над Брянской областью, 21 — над Воронежской областью, 16 — над территорией Нижегородской области, 15 — над Калужской областью, 14 — над Ростовской областью, 10 — над Курской областью. Еще девять беспилотников — над Московским регионом, в том числе шесть летевших на Москву, и над Тульской областью. По пять — над Волгоградской и Новгородской областями, четыре — над Белгородской, Орловской и Крымом, а также один над Липецкой областью.

