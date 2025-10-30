Воронежская область пережила атаку 21 БПЛА: что известно к утру 30 октября

В ночь на 30 октября Воронежская область пережила атаку беспилотников. В результате повреждены дома и школа.
Опасность атаки БПЛА в регионе объявили накануне около десяти часов вечера. Воронежцев призвали сохранять спокойствие.
«Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Калачеевский, Кантемировский, Острогожский, Богучарский районы и Борисоглебске оказались в зоне угрозы непосредственного удара БПЛА. Особый режим в муниципалитетах сохранялся до 6:14 30 октября.
К восьми утра стало известно, что силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили 21 беспилотник в восьми районах и одном городском округе Воронежской области.
Предварительно, никто не пострадал. В одном муниципалитете на юге региона зафиксированы повреждения остекления и кровли в пяти частных домах. Также повреждена машина и частично выбиты стекла в здании сельхозпредприятия и спортзале школы. На востоке области взрывная волна повредила окна в частном доме.
Сейчас специалисты продолжают оценивать ущерб. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.