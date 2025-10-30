Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежская область пережила атаку 21 БПЛА: что известно к утру 30 октября

В регионе повреждены дома, школа и предприятие.

В ночь на 30 октября Воронежская область пережила атаку беспилотников. В результате повреждены дома и школа.

Опасность атаки БПЛА в регионе объявили накануне около десяти часов вечера. Воронежцев призвали сохранять спокойствие.

«Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Калачеевский, Кантемировский, Острогожский, Богучарский районы и Борисоглебске оказались в зоне угрозы непосредственного удара БПЛА. Особый режим в муниципалитетах сохранялся до 6:14 30 октября.

К восьми утра стало известно, что силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили 21 беспилотник в восьми районах и одном городском округе Воронежской области.

Предварительно, никто не пострадал. В одном муниципалитете на юге региона зафиксированы повреждения остекления и кровли в пяти частных домах. Также повреждена машина и частично выбиты стекла в здании сельхозпредприятия и спортзале школы. На востоке области взрывная волна повредила окна в частном доме.

Сейчас специалисты продолжают оценивать ущерб. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше