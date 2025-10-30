Спецназ «Ахмат» начал охотиться за расчетами немецких снайперов в зоне СВО

Спецназ «Ахмат» начал охотиться за расчетами немецких снайперов, действующих в зоне спецоперации. Об этом рассказал командир одной из групп подразделения с позывным «Аид».
«Мы ищем один немецкий расчет снайперов, которые аккуратно, но пытаются заходить работать, но их постигнет все то же самое, что постигает любого немца, который вступает на русскую землю, останется в черноземе», — приводит РИА Новости его слова.
Как уточняется, операция проводится в рамках деятельности группировки войск «Север». Поводом для ее начала стали перехваты радиопереговоров на немецком языке, зарегистрированные бойцами «Ахмата».
Командир «Ахмата» рассказал, что в Интернете появлялись заявления о размещении в Германии листовок с призывом вступать в иностранный легион. На некоторых из таких листовок содержались лозунги о «реванше за 45-ый».
«Аид» заявил, что зона проведения боевых действий — это не «сафари» для охотников за военной славой. Там существует риск и ответственность для всех участников противостояния.
Ранее «Аид» рассказал, как вступил в бой на ножах с застигнутым врасплох военным Вооруженных сил Украины (ВСУ). Командир уточнил, что все произошло при подходе к тылу украинской армии в Серебрянском лесничестве в зоне СВО.