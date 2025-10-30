Повреждены дома, сбиты 170 БПЛА. Последствия ночной атаки на регионы РФ

По данным ведомства, 48 БПЛА сбили над Брянской областью, 21 — над Воронежской областью, 16 — над Нижегородской областью, 15 — над Калужской областью, 14 — над Ростовской областью, 10 — над Курской областью, 9 — над Московским регионом, в том числе 6 летевших на Москву, 9 — над Тульской областью, по 5 — над Рязанской, Волгоградской и Новгородской областями, по 4 — над Белгородской, Орловской областями и Республикой Крым, а также 1 — над Липецкой областью.