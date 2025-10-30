Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Повреждены дома, сбиты 170 БПЛА. Последствия ночной атаки на регионы РФ

Средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

В результате падения обломков БПЛА в Волгоградской области повреждения получила вышка сотовой связи. В Ростовской области выбило окна в двух частных домах. В результате атак БПЛА в Воронежской области получили повреждения дома, автомобиль, административное здание и школьный спортзал.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 48 БПЛА сбили над Брянской областью, 21 — над Воронежской областью, 16 — над Нижегородской областью, 15 — над Калужской областью, 14 — над Ростовской областью, 10 — над Курской областью, 9 — над Московским регионом, в том числе 6 летевших на Москву, 9 — над Тульской областью, по 5 — над Рязанской, Волгоградской и Новгородской областями, по 4 — над Белгородской, Орловской областями и Республикой Крым, а также 1 — над Липецкой областью.

Последствия

Силы ПВО уничтожили беспилотники в Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. В Чертковском районе выбило окна в двух частных домах, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В результате падения обломков БПЛА в Руднянском районе Волгоградской области повреждения получила вышка сотовой связи, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Пострадавших и повреждений жилых объектов нет.

В Воронежской области при атаке повреждения получили дома, автомобиль, административное здание и школьный спортзал, сообщил губернатор Александр Гусев.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше