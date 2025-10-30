Ричмонд
+17°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбили 5 БПЛА, повреждена вышка сотовой связи: последствия атаки на Волгоградскую область прокомментировал Бочаров

В Волгоградской области дроны повредили вышку сотовой связи.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградская область ночью с 29 на 30 октября пережила очередную атаку БПЛА. В течение ночи, по данным Минобороны, ПВО перехватили и уничтожили 5 дронов. Последствия ощутили на себе жители Руднянского района. Как сообщили губернатор Волгоградской области, люди и жилые дома не пострадали.

— В результате падения обломков БПЛА в Руднянском районе повреждена вышка сотовой связи, — заявил в официальном утреннем сообщении Андрей Бочаров.

В Волгограде тем временем снова нет мобильного интернета, жители потеряли его еще 22 октября. При выходе на улице люди попадают в цифровой блэкаут. Жители региона, которые платят за мобильную связь каждый месяц большие деньги и не получают услуги, ищут поддержки у общественницы Екатерины Мизулиной.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше