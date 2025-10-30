Сбили 5 БПЛА, повреждена вышка сотовой связи: последствия атаки на Волгоградскую область прокомментировал Бочаров

Волгоградская область ночью с 29 на 30 октября пережила очередную атаку БПЛА. В течение ночи, по данным Минобороны, ПВО перехватили и уничтожили 5 дронов. Последствия ощутили на себе жители Руднянского района. Как сообщили губернатор Волгоградской области, люди и жилые дома не пострадали.
— В результате падения обломков БПЛА в Руднянском районе повреждена вышка сотовой связи, — заявил в официальном утреннем сообщении Андрей Бочаров.
В Волгограде тем временем снова нет мобильного интернета, жители потеряли его еще 22 октября. При выходе на улице люди попадают в цифровой блэкаут. Жители региона, которые платят за мобильную связь каждый месяц большие деньги и не получают услуги, ищут поддержки у общественницы Екатерины Мизулиной.