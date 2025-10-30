Что сказал губернатор Глеб Никитин об атаке БПЛА в Нижегородской области

Он опубликовал пост в своем телеграм-канале. Напомним, что в ночь на 30 октября средства ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников. По информации главы региона, обошлось без пострадавших. Однако обломки незначительно повредили объект инженерной инфраструктуры.
«На месте работают специалисты», — добавил Глеб Никитин.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше