Ричмонд
+17°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что сказал губернатор Глеб Никитин об атаке БПЛА в Нижегородской области

Нижегородский губернатор Глеб Никитин высказался о ночной атаке БПЛА.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Он опубликовал пост в своем телеграм-канале. Напомним, что в ночь на 30 октября средства ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников. По информации главы региона, обошлось без пострадавших. Однако обломки незначительно повредили объект инженерной инфраструктуры.

«На месте работают специалисты», — добавил Глеб Никитин.

Ранее в МЧС напомнили, как действовать при атаке БПЛА. Узнать адрес ближайшего бомбоубежища можно на портале госуслуг.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше