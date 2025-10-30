Ричмонд
+17°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп признался, что США зарабатывают на конфликте на Украине

Трамп заявил, что НАТО покупают американское оружие по полной цене.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп признал, что его страна зарабатывает на конфликте на Украине. Глава Белого дома уточнил, что Вашингтон направляет оружие в Североатлантический альянс, который покупает его по полной цене, а затем передает Киеву.

«Мне не нравится видеть, как гибнут тысячи молодых людей, в основном солдат. Это нам ничего не стоит. Фактически, мы зарабатываем на этом, и я даже не хочу говорить о заработке… Но, знаете, мы отправляем оружие в НАТО. Они покупают его по полной цене… и передают его кому угодно», — сказал американский лидер, добавив, что, по его мнению, в основном это вооружение идет в руки Украине.

Ранее Трамп заявил, что такие заработки происходят, якобы «несмотря на его личное негативное отношение» к этому. Он попытался обвинить в происходящем исключительно НАТО. По его словам, он сам «не желает подобной прибыли», однако ничего поделать с этим не может, потому что «они наше оружие покупают».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше