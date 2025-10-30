Трамп признался, что США зарабатывают на конфликте на Украине

«Мне не нравится видеть, как гибнут тысячи молодых людей, в основном солдат. Это нам ничего не стоит. Фактически, мы зарабатываем на этом, и я даже не хочу говорить о заработке… Но, знаете, мы отправляем оружие в НАТО. Они покупают его по полной цене… и передают его кому угодно», — сказал американский лидер, добавив, что, по его мнению, в основном это вооружение идет в руки Украине.