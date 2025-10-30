Ричмонд
14 беспилотников сбили в небе над Ростовской областью

В Минобороны России сообщили о ликвидированных БПЛА в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 30 октября силы ПВО ликвидировали в Ростовской области 14 БПЛА. Об этом говорится в телеграм-канале Министерства обороны России.

По информации военного ведомства, были уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Добавим, по информации губернатора Юрия Слюсаря, воздушную атаку прошедшей ночью отразили в Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах. В хуторе Касьяновка Чертковского района оказались выбиты окна в двух частных домах. Люди не пострадали.

