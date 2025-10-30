Стали известны условия отправки женщин-добровольцев на СВО из Новосибирской области

Добровольцами становятся в основном мужчины до 60 лет, которые не подпадают под мобилизацию, служили в армии и могут выполнять как боевые задачи, так и помощь в тылу. Женщины могут быть призваны только при наличии военно-учётной специальности, особенно востребованы медики и специалисты с опытом в области связи и вычислительной техники.
По данным Сиб. ФМ, женщины с особыми навыками могут быть призваны до 45 лет без воинского звания и до 50 лет с ним, при наличии соответствующего образования. Тем, кто не прошёл отбор, доступно волонтёрство — помощь в штабах, поддержка семей военнослужащих и сбор гуманитарных грузов.