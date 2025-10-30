МЧС: Отмена беспилотной опасности в Татарстане

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим “Беспилотная опасность” отменен», — сообщается в официальном приложении.
Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям Татарстана. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.
