В Хабаровском крае семье погибшего бойца СВО отказывали в компенсации

В Ульчском районе вдове участника специальной военной операции и её семье выплатили 1,5 миллиона рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.
Проверка показала, что женщине отказали в назначении единовременной материальной помощи из-за отсутствия документов, подтверждающих участие её супруга в СВО и его гибель при исполнении боевых задач. Из-за этого краевая мера поддержки не была предоставлена.
Сотрудники районной прокуратуры самостоятельно истребовали необходимые документы и направили их в отдел социальной поддержки населения. Ход рассмотрения заявления находился под контролем надзорного ведомства.
В итоге вдове погибшего военнослужащего, её троим несовершеннолетним детям и матери участника СВО назначена и выплачена материальная помощь на сумму 1,5 миллиона рублей. Права семьи восстановлены в полном объёме.