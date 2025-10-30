Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае семье погибшего бойца СВО отказывали в компенсации

Ситуацию удалось исправить после вмешательства прокуратуры.

Источник: Freepik

В Ульчском районе вдове участника специальной военной операции и её семье выплатили 1,5 миллиона рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Проверка показала, что женщине отказали в назначении единовременной материальной помощи из-за отсутствия документов, подтверждающих участие её супруга в СВО и его гибель при исполнении боевых задач. Из-за этого краевая мера поддержки не была предоставлена.

Сотрудники районной прокуратуры самостоятельно истребовали необходимые документы и направили их в отдел социальной поддержки населения. Ход рассмотрения заявления находился под контролем надзорного ведомства.

В итоге вдове погибшего военнослужащего, её троим несовершеннолетним детям и матери участника СВО назначена и выплачена материальная помощь на сумму 1,5 миллиона рублей. Права семьи восстановлены в полном объёме.