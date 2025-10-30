МЧС напомнило, как действовать при обстреле или атаке БПЛА

«Если вы находитесь в здании, спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь», — говорится в памятке.
Если подвала или паркинга нет, то гражданам советуют найти помещение с несущими стенами. Лучше сесть на пол у бетонной стены и пригнуться, стоит держаться подальше от окон, можно укрыться в ванной — это самое безопасное место в квартире.
В случае, если вы оказались на улице и слышите свист, то необходимо быстро упасть на землю и прикрыть голову руками. Рекомендуется найти место для укрытия: можно зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг, выбрать углубление, выступ на земле.
Тем гражданам, которым оказались в автомобиле или общественном транспорте, нужно выйти и найти более надежное укрытие. Подойдут подъезды, переходы.
«После окончания атаки не торопитесь выходить из укрытия. Внимательно смотрите под ноги. Не поднимайте с земли предметы. Держите возле себя детей», — уточняется в карточке.
Напомним, что 16 беспилотников сбито прошедшей ночью над территорией Нижегородской области.
Ранее мы сообщали, что рекомендации о том, как действовать при воздушной тревоге, появились на квитанциях за ЖКУ.