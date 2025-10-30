В Татарстане объявлен план «Анаконда» после обнаружения украинских диверсантов

Силовые структуры Татарстана активизировали оперативные мероприятия в связи с обнаружением группы лиц, подозреваемых в подготовке теракта. Ориентировка на подозреваемых поступила из Марий Эл.
В настоящее время правоохранители разыскивают синюю Skoda Rapid, на которой нарушители могли передвигаться. В связи с операцией в республике введен план «Анаконда». Сотрудники полиции проводят усиленные проверки всех подозрительных транспортных средств, досматривая машины на предмет наличия оружия и взрывчатых веществ, сообщает Kazanfirst.
Напомним, в Кировском районном суде Казани началось рассмотрение уголовного дела. На скамье подсудимых оказался 60-летний работник местного порохового завода. Его обвиняют в покушении на хищение взрывчатых веществ с использованием своего служебного положения.