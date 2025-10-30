Ричмонд
Более 600 заявок отправили на программу «Время героев Санкт-Петербурга»

Бойцы СВО будут участвовать в этом проекте.

Источник: Аргументы и факты

Кадровая программа «Время героев Санкт-Петербурга» — это инициатива по подготовке руководителей из числа участников специальной военной операции. Она поможет бойцам реализовать управленческий опыт. Уже подано на два потока более 600 заявок.

В данное время по программе у слушателей первой волны проходит стажировка. Те, кто записан во вторую волну, изучают систему государственного и муниципального управления.

Так, во «Времени героев Санкт-Петербурга» участвует Николай Соколов. Мужчина добровольно поехал в зону спецоперации, а до этого служил в системе МВД. Ему довелось командовать взводом на территории СВО, выполнять штурмовые задачи и налаживать логистику. Боец проходит стажировку в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.