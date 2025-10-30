ВС России ночью нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью <…> нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим их работу, и военным аэродромам», — говорится в заявлении.
Все цели атаки достигнуты, назначенные объекты противника поражены, отметили в ведомстве.
Российские войска также нанесли поражение:
- объектам ж/д инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ;
- складам хранения ракетно-артиллерийского вооружения;
- пунктам временной дислокации формирований противника в 142 районах.
В ночь на четверг на всей территории Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Его запустили в 5:45 мск. Местные СМИ писали о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области, Днепропетровске, а также в Хмельницкой области и Бурштыне в Ивано-Франковской области. После этого во всех регионах страны ввели графики почасовых отключений света — с 9:00 до 20:00 мск.