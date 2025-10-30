Ричмонд
ВС России ночью нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинского ВПК, сообщило Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью <…> нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим их работу, и военным аэродромам», — говорится в заявлении.

Все цели атаки достигнуты, назначенные объекты противника поражены, отметили в ведомстве.

Российские войска также нанесли поражение:

  • объектам ж/д инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ;
  • складам хранения ракетно-артиллерийского вооружения;
  • пунктам временной дислокации формирований противника в 142 районах.

В ночь на четверг на всей территории Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Его запустили в 5:45 мск. Местные СМИ писали о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области, Днепропетровске, а также в Хмельницкой области и Бурштыне в Ивано-Франковской области. После этого во всех регионах страны ввели графики почасовых отключений света — с 9:00 до 20:00 мск.