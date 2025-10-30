Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Запад»

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили до 230 военнослужащих, три бронеавтомобиля, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что только в районе Купянска в Харьковской области за сутки были уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе самоходная артиллерийская установка и два пикапа.
Кроме того, как уточнили в ведомстве, подразделения первой танковой армии продолжают зачистку от разрозненных групп противника населенных пунктов Петропавловка и Куриловка в Харьковской области.