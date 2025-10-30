Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Запад»

Отмечается, что только в районе Купянска в Харьковской области за сутки были уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе самоходная артиллерийская установка и два пикапа.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, подразделения первой танковой армии продолжают зачистку от разрозненных групп противника населенных пунктов Петропавловка и Куриловка в Харьковской области.