ВС России поразили объекты железнодорожной инфраструктуры ВСУ

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах», — говорится в сообщении.