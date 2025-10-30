Российские войска отбили девять попыток ВСУ выйти из окружения в ДНР

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширив зону контроля в северной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики. Сорваны девять попыток противника атаковать позиции наших войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, а также пресечена очередная попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского военного ведомства.