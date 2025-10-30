Российские войска отбили девять попыток ВСУ выйти из окружения в ДНР

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширив зону контроля в северной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики. Сорваны девять попыток противника атаковать позиции наших войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, а также пресечена очередная попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Отмечается, что в населенном пункте Красноармеск Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, продолжена зачистка от украинских боевиков территории населенного пункта Гнатовка Донецкой Народной Республики.
Бойцы «Центра» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новодгорное, Лозовое, Ивановка, Новопавловка Днепропетровской области, Доброполье, Родинское, Торецкое, Новониколаевка и Белицкое Донецкой Народной Республики.