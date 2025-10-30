Войска «Днепра» нанесли поражение ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области, Орехов и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, два артиллерийских орудия, 13 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.