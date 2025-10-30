Ричмонд
Войска «Днепра» нанесли поражение ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 80 боевиков ВСУ, два артиллерийских орудия, 13 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области, Орехов и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, два артиллерийских орудия, 13 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.