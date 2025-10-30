Подразделения «Южной» группировки уничтожили до 180 военных ВСУ за сутки

«Противник потерял до 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 22 автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня “Град” и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств», — говорится в сообщении.