Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подразделения «Южной» группировки уничтожили до 180 военных ВСУ за сутки

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 180 военных ВСУ, а также боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял до 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 22 автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня “Град” и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств», — говорится в сообщении.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Платоновка, Северск, Закотное, Дроновка и Петровское Донецкой Народной Республики, добавили в ведомстве.