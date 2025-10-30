Ричмонд
Группировка «Север» уничтожила свыше 220 военнослужащих ВСУ

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Север» за сутки уничтожили свыше 220 военнослужащих ВСУ, два танка в Сумской и Харьковской областях, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Андреевка и Кондратовка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, 13 автомобилей и три артиллерийских орудия, а также станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.