Группировка «Север» уничтожила свыше 220 военнослужащих ВСУ

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Андреевка и Кондратовка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.