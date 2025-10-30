Главное из брифинга Минобороны 30 октября 2025 года: последние новости на сегодня

ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам ВПК Украины
В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим их работу, и военным аэродромам.
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.
ВС РФ освободили два населенных пункта
Подразделения группировки «Запад» взяли под контроль село Садовое Харьковской области, подразделения «Востока» вытеснили противника из села Красногорское Запорожской области.
«Север» атакует ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар двум бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Павловка и Кондратовка Сумской области. Также «Север» атаковал две бригады противника в населенных пунктах Волчанские Хутора и Волчанск Харьковской области.
Потери ВСУ за сутки составили: свыше 220 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, станция РЭБ, склад боеприпасов.
«Запад» наступает в Харьковской области
Военнослужащие «Западной» группировки в течение суток атаковали пять украинских бригад в районах населенных пунктов Кучеровка, Ковшаровка, Куриловка Харьковской области, Красный Лиман и Дробышево ДНР.
В Купянске и на левом берегу реки Оскол штурмовые отряды 6-й армии продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ. Российские бойцы пресекли две попытки 92-й штурмовой бригады ВСУ деблокировать свои окруженные подразделения со стороны села Петровка. ВС РФ также уничтожили штурмовую группу 144-й механизированной бригады ВСУ, пытавшуюся восстановить контроль над переправой через реку Оскол в районе села Садового.
«Подразделения 1-й танковой армии продолжают проведение зачистки от разрозненных групп противника населенных пунктов Петропавловка и Куриловка», — сообщает Минобороны РФ.
В районе юго-восточной окраины села Петропавловка при попытке 12 военнослужащих 14-й бригады ВСУ сдаться в плен противник сбросами с FPV-дронов уничтожил девять своих солдат, троих боевиков удалось вывести в безопасное место.
За сутки в районе Купянска ВС РФ уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники. Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 230 военнослужащих, а также: три бронеавтомобиля, 23 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, пять станций РЭБ и четыре склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» перешли на новые рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе достигли порядка 180 человек. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, 22 автомобилей, боевой машины РСЗО «Град», четырех орудий полевой артиллерии, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, двух станций РЭБ, склада боеприпасов и двух складов материальных средств.
Группировка «Центр» атакует окруженные формирования ВСУ
Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали 10 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Новоподгородное, Лозовое, Ивановка, Новопавловка Днепропетровской области, Доброполье, Родинское, Торецкое, Новониколаевка и Белицкое ДНР.
В Красноармейске в ДНР штурмовые отряды 2-й армии продолжили ликвидацию окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Также ведется зачистка от украинских боевиков села Гнатовка.
В зоне действия группировки противник девять раз пытался атаковать позиции российских войск, чтобы вырваться из окружения. Все попытки были сорваны. Также бойцы «Центра» не позволили деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны села Гришино.
Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили окружение группировки противника с востока, расширив зону контроля в северной и юго-восточной частях города Димитров ДНР.
За сутки в данном районе уничтожено более 180 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа. Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили: до 510 боевиков, бронетранспортер «Буцефал», два бронеавтомобиля, три пикапа и орудие полевой артиллерии.
«Восток» наступает в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Даниловка, Нечаевка Днепропетровской области, Веселое, Сладкое, Новое и Успеновка Запорожской области.
Противник за сутки лишился до 265 военнослужащих, боевой бронированной машины, 19 автомобилей, 155-мм гаубицы М777 и 122-мм гаубицы Д-30.
«Днепр» противостоит ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Бойцы «Днепра» атаковали две бригады противника в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области, Орехов и Преображенка Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки: до 80 военнослужащих, два артиллерийских орудия, 13 автомобилей, четыре станции РЭБ и склад боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали места сборки и хранения ударных БПЛА дальнего действия, объекты железнодорожной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады хранения ракетно-артиллерийского вооружения, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- восемь управляемых авиационных бомб;
- три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 192 БПЛА самолетного типа.