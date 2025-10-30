Главное из брифинга Минобороны 30 октября 2025 года: последние новости на сегодня

За сутки в районе Купянска ВС РФ уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники. Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 230 военнослужащих, а также: три бронеавтомобиля, 23 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, пять станций РЭБ и четыре склада боеприпасов.