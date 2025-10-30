Ричмонд
Над регионами России сбили 30 украинских БПЛА

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Силы ПВО с 11:00 до 15:00 мск сбили 30 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«30 октября в период с 11:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 — над территорией Брянской области, 10 — над территорией Белгородской области, 4 — над территорией Республики Крым, 3 — над территорией Курской области, 1 — над территорией Калужской области и 1 — над акваторией Черного моря», — сообщили там.

