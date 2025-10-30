Над регионами России сбили 30 украинских БПЛА

«30 октября в период с 11:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 — над территорией Брянской области, 10 — над территорией Белгородской области, 4 — над территорией Республики Крым, 3 — над территорией Курской области, 1 — над территорией Калужской области и 1 — над акваторией Черного моря», — сообщили там.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше