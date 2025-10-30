Ричмонд
Пять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Еще 30 украинских беспилотников уничтожены над регионами России, в том числе 4 над Крымом и один над Черным морем, сообщает Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 11:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Так, 11 дронов перехвачены над территорией Брянской области, 10 — над Белгородской, 4 — над Крымом и 3 — над территорией Курской области. Еще по одному БПЛА сбиты над Калужской областью и акваторией Черного моря.

В ночь на 30 октября силы ПВО уничтожили за ночь 170 украинских беспилотников над регионами России, четыре из них над Крымом.

В среду утром глава республики Сергей Аксенов рассказал, что в результате атаки украинского БПЛА на Симферополь произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше