Пять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

«В период с 11:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Так, 11 дронов перехвачены над территорией Брянской области, 10 — над Белгородской, 4 — над Крымом и 3 — над территорией Курской области. Еще по одному БПЛА сбиты над Калужской областью и акваторией Черного моря.
В ночь на 30 октября силы ПВО уничтожили за ночь 170 украинских беспилотников над регионами России, четыре из них над Крымом.
В среду утром глава республики Сергей Аксенов рассказал, что в результате атаки украинского БПЛА на Симферополь произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.