Иностранным журналистам обеспечат проезд к местам блокирования ВСУ
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Минобороны получило приказ президента РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов, включая украинские СМИ, для посещения районов в Красноармейске, Димитрове, Купянске, где заблокированы ВСУ, сообщило ведомство.