Иностранным журналистам обеспечат проезд к местам блокирования ВСУ

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Минобороны получило приказ президента РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов, включая украинские СМИ, для посещения районов в Красноармейске, Димитрове, Купянске, где заблокированы ВСУ, сообщило ведомство.

Источник: © РИА Новости

«Министерство обороны Российской Федерации получило приказ Верховного главнокомандующего Российской Федерации обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских при их обращении к командованию ВСУ, для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове, Купянске», — говорится в сообщении.