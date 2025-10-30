Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия готова прекратить бои в районах блокировки ВСУ на 5−6 часов

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимир Путин поручил Минобороны обеспечить проезд иностранных журналистов для посещения районов блокировки украинских войск, сообщило ведомство.

Источник: © РИА Новости

«Министерство обороны Российской Федерации получило приказ Верховного главнокомандующего Российской Федерации обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских при их обращении к командованию ВСУ, для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове, Купянске», — рассказали там.

Командование готово временно прекратить боевые действия в этих районах.

«Командование готово при необходимости прекратить боевые действия на пять-шесть часов в данных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ», — говорится в сообщении.

Посетить районы окружения ВСУ смогут в том числе журналисты с Украины.