Россия готова прекратить бои в районах блокировки ВСУ на 5−6 часов

«Министерство обороны Российской Федерации получило приказ Верховного главнокомандующего Российской Федерации обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских при их обращении к командованию ВСУ, для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове, Купянске», — рассказали там.
Командование готово временно прекратить боевые действия в этих районах.
«Командование готово при необходимости прекратить боевые действия на пять-шесть часов в данных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ», — говорится в сообщении.
Посетить районы окружения ВСУ смогут в том числе журналисты с Украины.