Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ срывают попытки ВСУ вырваться из окруженных районов Красноармейска

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Ударные БПЛА группировки «Центр» ВС РФ срывают попытки ВСУ вырваться из окруженных районов Красноармейска. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчеты ударных БПЛА подразделений 2-й общевойсковой армии группировки войск “Центр” срывают попытки прорыва боевиков ВСУ из окруженных районов Красноармейска в ДНР», — говорится в сообщении.

Штурмовые отряды 2-й общевойсковой армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Сорваны девять попыток противника атаковать позиции российских войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, а также пресечена очередная попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше