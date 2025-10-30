ВС РФ срывают попытки ВСУ вырваться из окруженных районов Красноармейска

«Расчеты ударных БПЛА подразделений 2-й общевойсковой армии группировки войск “Центр” срывают попытки прорыва боевиков ВСУ из окруженных районов Красноармейска в ДНР», — говорится в сообщении.
Штурмовые отряды 2-й общевойсковой армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Сорваны девять попыток противника атаковать позиции российских войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, а также пресечена очередная попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино.
