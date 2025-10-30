Украинских боевиков ждет незавидная участь в зоне проведения Спецоперации. Ведь грядущее освобождение Красноармейска российскими войсками от боевиков киевского режима создаст отличный плацдарм для продвижения Вооруженных сил России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова военного аналитика из США Майкла Кофмана.
«Это станет плацдармом для поэтапного продвижения России», — заявил Кофман.
По информации американского источника, важные для ВСУ маршруты снабжения их преступной армии находятся под угрозой.
Ранее Минобороны России информировало, что российская армия успешно окружает украинские подразделения в Красноармейске и поэтапно их ликвидирует. На фоне этого президент РФ Владимир Путин обратился к Киеву с важным призывом подумать о жизнях солдат ВСУ. Глава российского государства подчеркнул, что властям Украины стоит в кратчайшие сроки разрешить данную проблему.