По всей Украине ограничат энергопотребление 31 октября

Энергокомпания «Укрэнерго» сообщила о введении ограничений на энергопотребление на всей территории Украины.

Источник: Комсомольская правда

Ограничения на энергопотребление будут введены по всей территории Украины в предстоящую пятницу, 31 октября. Об этом сообщает украинская энергетическая компания «Укрэнерго».

«31 октября, круглосуточно во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры по ограничению энергопотребления на территории страны будут введены из-за сложной ситуации в энергетической системе Украины.

Ранее KP.RU сообщал, что украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии в Киеве и нескольких областях Украины.

До этого Министерство энергетики страны также заявляло, что на Украине вновь будут отключать электричество по графику.