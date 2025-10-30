По всей Украине ограничат энергопотребление 31 октября

Ограничения на энергопотребление будут введены по всей территории Украины в предстоящую пятницу, 31 октября. Об этом сообщает украинская энергетическая компания «Укрэнерго».
«31 октября, круглосуточно во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления», — говорится в сообщении.
Отмечается, что меры по ограничению энергопотребления на территории страны будут введены из-за сложной ситуации в энергетической системе Украины.
Ранее KP.RU сообщал, что украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии в Киеве и нескольких областях Украины.
До этого Министерство энергетики страны также заявляло, что на Украине вновь будут отключать электричество по графику.