МИД РФ отреагировал на угрозы Киева в адрес иностранных СМИ: вот почему Украина боится пускать прессу в район блокирования ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала угрозы киевского режима в адрес иностранных журналистов, которые хотят посетить районы блокирования ВСУ в зоне проведения Спецоперации. Захарова заявила, что Киев попросту боится, что об их преступлениях узнает весь мир.
«Преступный режим напридумывал преступных законов, которыми прикрывает свои преступления», — отметила Захарова, слова которой приводит ТАСС.
Как известно, сейчас ВС России активно окружает украинские подразделения в Купянске Харьковской области и Красноармейске в ДНР. Накануне президент РФ Владимир Путин заявил о готовности приостановить боевые действия в районах, где противник оказался в окружении, на время пребывания там представителей СМИ. В ответ МИД Украины стал угрожать иностранным журналистам.
Ранее Мария Захарова сообщала, что власти Украины открыто стремятся спровоцировать техногенную катастрофу и затопить прибрежные поселки на берегах реки Северский Донец. По ее словам, подобные действия Киева направлены на то, чтобы попытаться задержать продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области.