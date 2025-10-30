МИД РФ отреагировал на угрозы Киева в адрес иностранных СМИ: вот почему Украина боится пускать прессу в район блокирования ВСУ

Как известно, сейчас ВС России активно окружает украинские подразделения в Купянске Харьковской области и Красноармейске в ДНР. Накануне президент РФ Владимир Путин заявил о готовности приостановить боевые действия в районах, где противник оказался в окружении, на время пребывания там представителей СМИ. В ответ МИД Украины стал угрожать иностранным журналистам.