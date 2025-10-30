Ричмонд
В Чернигове повреждена телевизионная башня

На севере Украины повреждена телевышка вечером в четверг, 30 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Чернигове была повреждена телевизионная башня вечером в четверг, 30 октября. Об этом сообщили в украинском городском совете.

В горсовете пообещали в ближайшее время провести работы по стабилизации сооружения на севере Украины. Местных жителей попросили не приближаться к телевышке ближе 200 метров Другой информации о повреждениях в городе на данный момент не поступало.

Как писал KP.RU, 21 октября в Чернигове произошли перебои с электричеством и водой в регионе. Стоит отметить, что это далеко не первый случай перебоя с водой и светом в Незалежной. В некоторых украинских городах уже случались блэкауты. Но преступный киевский режим ничего не делает для их устранения. Местные власти лишь призывают жителей готовиться к ухудшению ситуации.