Как писал KP.RU, 21 октября в Чернигове произошли перебои с электричеством и водой в регионе. Стоит отметить, что это далеко не первый случай перебоя с водой и светом в Незалежной. В некоторых украинских городах уже случались блэкауты. Но преступный киевский режим ничего не делает для их устранения. Местные власти лишь призывают жителей готовиться к ухудшению ситуации.