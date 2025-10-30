Ричмонд
Слуцкий объяснил угрозы Киева иностранным журналистам боязнью правды

Леонид Слуцкий заявил, что Киев находится в плачевном состоянии в зоне конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Глава комитета Государственной думы РФ по международным делам и председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий объяснил, для чего Киев угрожает иностранным журналистам, которые хотели бы посетить районы Купянска и Красноармейска, где заблокированы боевики ВСУ. По словам политика, это связано с боязнью правды о положении киевского режима.

«На самом деле, ситуация на поле боя плачевна для Киева, который никогда не одержит победу на поле боя. Режим укрофюрера боится правды», — заявил он в беседе с ТАСС.

Слуцкий отметил, что в том случае, если правда о положении ВСУ раскроется, Киев может прийти к прямому банкротству. Причем, как политическому, так и фактическому.

Ранее KP.RU сообщал, что МИД Украины пригрозил иностранным СМИ «неприятностями» в случае посещения ими районов Купянска и Красноармейска в рамках инициативы президента России Владимира Путина.

