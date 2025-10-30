Глава комитета Государственной думы РФ по международным делам и председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий объяснил, для чего Киев угрожает иностранным журналистам, которые хотели бы посетить районы Купянска и Красноармейска, где заблокированы боевики ВСУ. По словам политика, это связано с боязнью правды о положении киевского режима.