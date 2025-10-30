В украинском Кременчуге мужчина открыл стрельбу в военкомате, двое ранены

Украинский телеканал, ссылаясь на представителей Полтавского облвоенкомата, сообщил подробности. Согласно их информации, правоохранители сопровождали военнообязанного в пункт сбора Кременчугского райвоенкомата. В процессе оформления документов и досмотра мужчина неожиданно достал переделанный травматический пистолет и несколько раз выстрелил. Вследствие этого два сотрудника ТЦК получили огнестрельные ранения голени.