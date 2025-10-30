Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В украинском Кременчуге мужчина открыл стрельбу в военкомате, двое ранены

Два сотрудника ТЦК пострадали в результате стрельбы в отделении военкомата на Украине.

Источник: Комсомольская правда

В городе Кременчуг Полтавской области произошел инцидент со стрельбой внутри здания территориального центра комплектования (аналог военкомата). По данным украинских средств массовой информации, в результате происшествия пострадали два человека.

Украинский телеканал, ссылаясь на представителей Полтавского облвоенкомата, сообщил подробности. Согласно их информации, правоохранители сопровождали военнообязанного в пункт сбора Кременчугского райвоенкомата. В процессе оформления документов и досмотра мужчина неожиданно достал переделанный травматический пистолет и несколько раз выстрелил. Вследствие этого два сотрудника ТЦК получили огнестрельные ранения голени.

Ранее KP.RU рассказывал, как в городе Каменское неустановленное лицо устроило стрельбу из автомата во дворе, где находился ребенок. Как передают украинские издания, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, стрелявшим являлся боевик ВСУ.